Undiano tras el golpe de Ramos a Messi: "Se ha tirado, se ha tirado"

"Se ha tirado". Esa fue la sorprendente justificación del árbitro Undiano Mallenco, tal y como han captado las cámaras del programa "El Día Después", justo después de que Sergio Ramos impactase con su brazo con la cara de Leo Messi durante el clásico del pasado fin de semana. Una frase que traerá cola, poque el colegiado, en ese momento, no sólo no vio el golpe sobre el delantero del Barcelona, sino que dejó caer a los jugadores del Barcelona que su capitán estaba fingiendo. Un lance, por cierto, que acabó en un explosivo "cara a cara" entre Ramos y Messi.

Sin duda, fue la jugada más polémica del primer tiempo del clásico entre el Real Madrid y Barcelona, en el Santiago Bernabéu. Antes de acabar el primer tiempo, Sergio Ramos le quitó el balón a Messi y, en la acción, dejó escapar el brazo, que terminó en la cara del argentino. La jugada siguió, hasta que el árbitro del encuentro paró la acción. Cuando los jugadores del FC Barcelona protestaron por la acción y pidieron explicaciones al árbitro, Undiano Mallenco contestó explicando varias veces: "Se ha tirado", como demostraron la imágenes de Movistar, para a continuación separar a Ramos y Messi, que se había levantado del suelo y estaba recriminando al madridista su acción.

Mallenco se acercó a separar y, pese a las protestas de los blaugranas, ni siquiera mostró tarjeta para el defensor. Messi, encorajinado, mostró a Undiano su labio, que manaba sangre, para demostrarle que el golpe había existido y que no había fingido. Nada más acabar el encuentro, Sergio Ramos dijo que "lo que pasa en el campo se queda en el campo" y añadió que no había existido "ningún gento aposta, pero Messi se lo tomó a mal. No fue nada, eso le comenté, que no fue nada", explicó el capitán del Real Madrid.