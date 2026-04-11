«Una puñalada por la espalda a Slott»... ¡Cómo echa Salah más leña al fuego del Liverpool!

La tormenta en Liverpool ya no apunta solo al entrenador Arne Slot, sino también a Mohamed Salah.

Un reportaje de «The Sun» lo tilda de “dramático” y asegura que sus problemas son más personales que deportivos.

En plena caída de resultados, algunos ven en él un foco de egoísmo y tensión en el vestuario, cuando el club más necesita unidad.

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Las críticas señalan sus enfrentamientos con Jürgen Klopp, la eliminación de referencias al club en redes sociales y sus últimas declaraciones, en las que insinuó desacuerdos con Slott y puso en duda su futuro en el equipo.

En contraste, el capitán Virgil van Dijk recibe elogios por asumir la responsabilidad ante cámaras y aficionados, algo que, según los críticos, Salah solo hace cuando su imagen sale ganando.

Los expertos creen que sus últimas actuaciones complican la labor de Slot, quien, desde su llegada el verano pasado, ha pasado más tiempo apagando incendios que desarrollando el equipo.

En vez de respaldar a su nuevo técnico, la estrella egipcia se ha vuelto, según algunos, un elemento explosivo que “echa leña al fuego”.

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Además, algunos compañeros, como Hugo Ekitike, se frustran porque Salah sigue en el campo pese a su bajo nivel, mientras ellos son sustituidos pese a rendir más.

Así, crecen las dudas sobre el futuro del Liverpool.

Unos piden echar a Slott o traer de vuelta a una leyenda como Steven Gerrard o Xabi Alonso. Otros creen que el problema es más profundo y que lo primero es recuperar la disciplina en el vestuario para recuperar la identidad del equipo.

El Liverpool, antes ejemplo de cohesión, parece hoy dividido entre una estrella en busca de protagonismo y un entrenador que intenta salvar lo que queda.

Entre Salah y Slott se desdibuja el equipo que antes infundía miedo y ahora afronta una crisis de identidad que pone en riesgo su futuro inmediato.

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