Una primicia en la Bundesliga: la primera entrenadora principal (34) en una de las principales ligas europeas

El Union Berlin, undécimo en la Bundesliga, ha nombrado a Marie-Louise Eta (34) como su nueva entrenadora. Es la primera mujer en dirigir un equipo en una de las principales ligas europeas.

Tras la derrota 3-1 ante el FC Heidenheim, la directiva destituyó a Steffen Baumgart y la nombró entrenadora del primer equipo. Hasta entonces dirigía al filial sub-19.

El club confía en que su llegada temporal revierta la dinámica. «La segunda vuelta está siendo decepcionante y no nos engaña la clasificación», reconoció la entidad.

«Estamos en una situación apremiante y necesitamos puntos para asegurar la permanencia». El club ocupa un lugar intermedio en la tabla, pero solo está siete puntos por encima del descenso.

El equipo solo ha ganado dos de los catorce partidos tras el parón invernal. «Por eso no tenemos la confianza de que podamos seguir por el mismo camino», admite el director general, Horst Heldt. «Me alegra que Marie-Louise haya aceptado este cargo de forma interina antes de convertirse, como está previsto, en entrenadora principal del equipo femenino profesional este verano».

Eta, quien en noviembre de 2023 se convirtió en la primera mujer asistente en la Bundesliga, debutará en el banquillo la próxima semana ante el VfL Wolfsburgo.