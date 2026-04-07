Una pasión infantil impulsa a Griezmann antes del choque contra el Barcelona

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha expresado sus grandes expectativas de enfrentarse al Barcelona mañana miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en lo que es su última temporada con los rojiblancos antes de marcharse a la liga estadounidense.

Griezmann declaró en la rueda de prensa previa al partido celebrada este martes: «Tengo muchas ganas y un gran deseo. Me siento igual que mi hijo cuando se levanta a las seis de la mañana y su partido es a las once. Tengo muchas ganas de disfrutar de este enfrentamiento. Serán dos partidos fantásticos, y tenemos que ser un equipo sólido y fuerte».

Sobre cómo orienta a sus compañeros como jugador experimentado en citas tan importantes, explicó: «Puedes hablar con ellos, pero lo que se les queda grabado es la imagen y lo que realmente demuestras. Hay que tomarse las cosas con naturalidad y no jugar el partido en la cabeza antes de tiempo. En el campo, debo ser un ejemplo de presión y trabajo duro.Las acciones son el mejor ejemplo. En los entrenamientos ha quedado claro que estamos bien y al máximo de nuestra concentración».

El astro francés reconoció que le queda «un regusto amargo» por su rendimiento en los últimos meses de la temporada pasada, y dijo: «El año pasado las expectativas eran muy altas y no supe cómo superarlo mentalmente. En lugar de centrarme en cómo mejorar, no fui capaz de hacerlo. Este año creo que he aprendido; aunque tengo 35 años, sigo aprendiendo y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario. Me siento en un estado mental excelente, y eso me ayuda mucho dentro del campo».

Y, en cuanto al momento en que tomó la decisión de marcharse (a la liga estadounidense), comentó: «El momento de la decisión no importa, lo importante es centrarse en el partido de mañana. Son momentos excepcionales, y no puedo hablar de lo que vendrá en el futuro, solo pienso en el próximo partido».

En cuanto a las palabras de elogio de su entrenador, Diego Simeone, Griezmann dijo: «Las palabras de Simeone me han sorprendido. Quiero despedirme del club como se merece, y la mejor despedida es mi rendimiento en el campo y el esfuerzo que voy a poner en cada partido. Quiero disfrutar y que la afición me recuerde así... A nivel personal, lo aprecio y lo quiero mucho».

Y añadió con gratitud: «Le debo mucho, y hablaré con él en privado cuando sea el momento adecuado. Soy quien soy hoy gracias a Simeone, gracias a la Real Sociedad y a todo lo que he aprendido de él».

Griezmann concluyó su intervención con rotundidad: «No es el momento adecuado para hablar del futuro, lo más importante es el partido de la Champions. Mañana tenemos un enfrentamiento en cuartos de final, lo cual es increíble. Tengo la mente totalmente despejada para este momento, ahora estoy centrado en lo que queda de temporada y disfruto de una gran fortaleza mental».







