Una noticia decisiva... ¿Impedirá la lesión de Araujo que se incorpore al Atlético?

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha recibido noticias decisivas sobre la disponibilidad de su defensa uruguayo Ronald Araújo para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Según el diario español «Mundo Deportivo», Araujo se sometió este domingo por la mañana a exhaustivas pruebas médicas que descartaron cualquier lesión grave, lo que garantiza la presencia del jugador en el próximo partido europeo.

El diario señaló que se ha comprobado que Araujo, que jugó como lateral derecho en el último partido, solo sufre una sobrecarga muscular.

Araujo se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el partido de Liga contra el Atlético, ayer sábado, tras sentir unas leves molestias físicas a mediados de la primera parte.





El defensa intentó aguantar el dolor y mantuvo informado a su entrenador alemán de su lesión, pero pidió ser sustituido más tarde para evitar que la situación empeorara, a pesar de que se le vio realizando algunos ejercicios mientras permanecía en el terreno de juego antes de su salida.

En el minuto 39, concretamente tras el primer gol del Atlético de Madrid, se produjo el cambio con la entrada de Marc Bernal en sustitución de Araujo, aunque hay que señalar que Bernal también tuvo que abandonar el terreno de juego más tarde debido a una lesión.



Lee también: Detrás de las cámaras: las decisiones del árbitro en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid