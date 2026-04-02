Una goleada histórica... El Barcelona arrolla al Real Madrid por 12 goles en la Liga de Campeonas femenina

El Barcelona femenino impuso su dominio absoluto en el Clásico europeo tras golear al Real Madrid por 6-0 el jueves por la noche, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, asegurándose así el pase a semifinales con un contundente resultado global de 12-2.

La victoria fue una prolongación del dominio del equipo catalán, que ya tenía un pie en las semifinales desde el partido de ida en Madrid, donde se impuso por 6-2, antes de confirmar su superioridad histórica con una nueva actuación arrolladora en su propio campo.

A diferencia de la emoción y la igualdad que caracterizan a los enfrentamientos masculinos, los Clásicos del fútbol femenino se están convirtiendo en un partido de ida y vuelta, en el que el Barcelona sigue imponiendo su dominio con grandes diferencias goleadoras sobre su rival tradicional.

El evento no se limitó al terreno de juego, sino que se extendió a las gradas, ya que el estadio «Spotify Camp Nou» registró una asistencia récord de 60 067 aficionados, en una escena sin precedentes esta temporada, superando incluso a los partidos del primer equipo masculino.

Con esta histórica victoria, el Barcelona continúa su andadura europea con confianza hacia el título, donde se enfrentará al Bayern de Múnich en las semifinales los días 25 de abril y 2 de mayo, en una nueva prueba para las ambiciones del equipo catalán.

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