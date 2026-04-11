Una estrella italiana recurre a un psiquiatra tras no clasificarse para el Mundial

Un jugador de la selección italiana admite estar conmocionado tras la eliminación de los Azzurri en la repesca para el Mundial 2026.

Francesco Pio Esposito, delantero del Inter, falló un penalti en la final de la repesca contra Bosnia y Herzegovina y admitió estar consternado.

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El jugador, de 20 años, fue el primero en lanzar desde el punto de penalti, pero su disparo se estrelló en el larguero.

En una entrevista con el diario «Corriere della Sera», declaró: «Me costó asimilar la decepción; me quedé mirando un punto fijo y no podía entender lo que había pasado, me sentí en estado de shock».



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“Lo primero que pensé fue que había fallado a mis compañeros, al público, a mis amigos y a mi familia. Volveré a lanzar penaltis, marcaré algunos y fallaré otros; aquel día estaba convencido de asumir la responsabilidad de lanzar el primero, me sentía seguro, pero las cosas salieron mal”.

Y añadió: «Vi a un equipo que lo dio todo, que jugó casi siempre con diez y creó ocasiones, pero no bastó. Italia debe clasificarse para el Mundial y todos debemos asumir nuestra responsabilidad».

Para gestionar estos golpes, hace unos meses empezó a trabajar con un psicólogo deportivo.

“Hablo con franqueza y el médico me da consejos prácticos; me ayuda mucho y disfruto profundizando en este aspecto”.

La estrella del Inter explicó su rutina: «Después de los partidos, la adrenalina me mantiene despierto, así que paso tiempo con mis seres queridos y evito la PlayStation. Además, acabo de empezar un curso de inglés para mejorar mi nivel».



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