Una decisión sorprendente... Allegri justifica la exclusión de Liao y Polisić ante el Nápoles

Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, ha confirmado que su equipo ya no opta al título de la Serie A esta temporada.

Esto se produjo tras la derrota del Milan ante el Nápoles por 1-0, este lunes, en la jornada 31 de la Serie A.



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Allegri declaró tras el partido, según destacó la cadena italiana «Dazn»: «La lucha por el título ya no es para nosotros, pero aún nos queda trabajo por hacer para alcanzar nuestro objetivo de asegurarnos una plaza en la Liga de Campeones».

Y añadió: «El partido tuvo pocas ocasiones y sentíamos que una sola jugada marcaría la diferencia, y el Nápoles supo aprovechar la situación, aunque nuestra defensa estaba en su sitio en el momento del gol. Deberíamos haber sido más rápidos a la hora de cerrar las jugadas en la segunda parte, pero dudamos y les dimos la oportunidad de cerrar los espacios».

Sobre la decisión de arriesgar con una pareja de ataque que nunca había jugado junta, Allegri explicó: «Creo que Nkunku y Folkrug hicieron un buen partido... Christopher trabajó para el equipo y tuvo dos ocasiones, y un jugador de sus características necesita marcar alguna de esas jugadas».



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Y continuó: «El fútbol se reduce a estas situaciones y todo el equipo jugó bien. Permitimos un disparo a Spinazzola en la primera parte, que no debería haber pasado, y sufrimos algunos contraataques, pero recuperamos el balón tres o cuatro veces en su campo; sin embargo, fallamos en los pases y esa falta de precisión nos pasa factura, y tenemos que mejorar para alcanzar nuestro objetivo».

En cuanto a la posibilidad de recurrir al 4-3-3 en el futuro, Allegri afirmó: «Es un sistema que podemos probar, pero todo depende del estado de forma de los jugadores, ya que Pulišić regresó el viernes tras el parón internacional y Leao ha estado dos semanas de baja y solo ha completado dos sesiones de entrenamiento parciales; podría haberlo alineado antes, pero preferí mantener el sistema actual durante un tiempo y, por desgracia, Rafa empezó bien la temporada, pero ha sufrido una racha de lesiones».

Y concluyó: «El Inter se aleja con 9 puntos y el Nápoles nos adelanta, así que debemos centrarnos en nosotros mismos y afrontar cada partido por separado. Actualmente vamos hacia nuestro objetivo, pero las cosas no se decidirán en una o dos semanas, sino que necesitamos mantener nuestra ventaja intentando ganar los partidos».



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