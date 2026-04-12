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Una decisión histórica: una mujer se pone al frente de un equipo de la Bundesliga

Union Berlin vs Wolfsburgo
Union Berlin
Wolfsburgo
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FC Heidenheim vs Union Berlin
FC Heidenheim
M. Eta
Alemania

Un hecho sin precedentes en la historia de las grandes ligas europeas

Por primera vez en una gran liga europea, el Union Berlin nombró a Marie-Louise Eita como entrenadora interina tras la destitución de Stefan Baumgart.

La decisión llegó tras la derrota por 3-1 ante Heidenheim, que aceleró la salida de Baumgart. Union Berlin, undécimo con 32 puntos, busca alejarse del descenso.

Eta, hasta ahora entrenadora del filial sub-19, ya hizo historia en 2024 al dirigir un partido de la Bundesliga, convirtiéndose en la primera mujer en entrenar un equipo de forma oficial en la competición.

Según Fabrizio Romano y otros medios, su llegada es una «decisión histórica» que refleja el cambio de mentalidad en el fútbol europeo y abre puertas a más entrenadoras en el fútbol masculino.

De momento, dirigirá al primer equipo femenino la próxima temporada, por lo que esta etapa supone una prueba de sus capacidades en el máximo nivel.

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