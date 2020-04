Una bomba de tiempo: Por qué los jugadores se exponen a las lesiones cuando vuelva el fútbol

Un experto en acondicionamiento físico analiza el panorama que le espera a los clubes y los futbolistas en su regreso a los campos.

Un experto en acondicionamiento físico que ha trabajado en estrecha colaboración con jugadores de la Premier League, incluido el delantero del Odion Ighalo, advirtió que podría tomar meses para que los jugadores vuelvan a estar en plena forma y que habrá un mayor riesgo de lesiones cuando se reanude el fútbol.

La pandemia del coronavirus obligó a suspender los campeonatos y no hay una fecha clara en aire para retomar actividades, por lo que los jugadores de todos los equipos se están entrenando desde casa.

Manchester United, por ejemplo, cerró su base de entrenamiento de Carrington hace tres semanas debido al virus y se estableció el 10 de abril como fecha para que los jugadores regresen al centro de entrenamiento. Sin embargo, la situación ha obligado a postergar el regreso a los entrenamientos como se había previsto.

Más equipos

Jugadores de todos los rangos de edad y equipos han recibido programas personalizados para trabajar en casa y han estado en contacto constante con el cuerpo técnico de sus clubes, en un intento por mantenerse en forma durante este descanso sin precedentes en plena temporada.

Sin embargo para Wayne Richardson, quien pasó 18 años en y ha trabajado individualmente con algunos de los jugadores del United después de establecer su propia compañía de acondicionamiento físico, Richardson Sport, cree que será un largo viaje de regreso, aún después la emergencia.

"Cuando los jugadores regresen finalmente al entrenamiento completo, estamos hablando de un mes para que realmente puedan estar en forma", explicó Richardson a Goal. “Todos están en casa trabajando en programas, pero tendrán que iniciar de nuevo cuando regresen. Comenzarán con un trabajo de agilidad y luego habrá juegos pequeños como una mini pretemporada", comentó.

“Nunca antes habíamos visto algo así. Para mí es triste, pero no hay otra forma de evitarlo. Para el futbolista normal al que le gusta la rutina, no sabe qué va a hacer cuando regrese. Esa es la dificultad para cualquier atleta profesional, no saber lo que va a pasar", sentenció el experto.

Richardson ha trabajado con jugadores de arriba a abajo de la pirámide de fútbol y le preocupa la posibilidad de lesiones una vez que las ligas se reinicien.

"Lo que están haciendo los jugadores es mantener la forma física y trabajo de gimnasio, pero nada replica la agudeza del partido, y los jugadores pierden eso bastante rápido. Probablemente en un período de dos a tres semanas comienza a disminuir", explicó.

“La preocupación es que existe la posibilidad de que los jugadores sufran muchas lesiones cuando regresen a la actividad. Si miras a un equipo como el , que juega con mucha presión, eso requiere constantes cambios de dirección, de velocidad, carreras de tipo lineal y lateral. Y eso es algo que no están recibiendo en sus casas. Los niveles de condición física pueden disminuir muy rápidamente", afirmó.

Instagram ha brindado a los hinchas una idea de cómo los jugadores intentan mantener sus niveles de condición física en sus casas con piscinas privadas y gimnasios personales, y Richardson ha sido contactado por varios jugadores que han querido sesiones de entrenamiento personalizado con él. Pero, con las restricciones como están en este momento, es un riesgo que el entrenador de 47 años no puede correr.

“He recibido muchas solicitudes para ir a las casas de los jugadores, pero tengo que tener cuidado con eso porque no sé con quién han estado en contacto. Es una situación difícil, quieres ayudar pero todos deben tener cuidado", desveló.

Por ahora, los jugadores están haciendo lo que pueden en sus hogares, pero, incluso si la las competiciones se reanudan, pasará mucho tiempo antes de que las cosas vuelvan a la normalidad.