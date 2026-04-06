Una baja importante... Malas noticias para Flick antes del choque contra el Atlético de Madrid

El Barcelona ha iniciado su semana de preparación para los cuartos de final de la Liga de Campeones con noticias que suscitan preocupación, ya que se ha confirmado la ausencia de una pieza clave del equipo en el esperado partido de ida contra el Atlético de Madrid en el «Spotify Camp Nou».

Según el diario catalán Sport, y a pesar de que la plantilla se va completando poco a poco, la última sesión de entrenamiento reveló que el holandés De Jong sigue entrenando en solitario, alejado del grupo.

En su reportaje titulado «Malas noticias para Flick», el diario explica que el jugador, ausente desde hace más de un mes por una lesión muscular, aún no ha recibido el visto bueno médico, lo que coloca al entrenador alemán en un verdadero dilema táctico antes del choque europeo.

Informó de que el club se niega rotundamente a precipitar el regreso de De Jong para evitar cualquier recaída que pueda poner fin a su temporada, sobre todo ahora que la Liga y la Champions han llegado a las fases decisivas.

Y aclaró que el «plan de recuperación» tiene como objetivo dar a De Jong unos minutos en el derbi de Cataluña contra el Espanyol a principios de la próxima semana, para que esté en plena forma física para el partido de vuelta en el «Metropolitano».

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