Una auténtica pesadilla: sacan del campo a una de las grandes promesas del Ajax con una lesión espantosa

Mylo van der Lans, capitán del Jong Ajax, tuvo que abandonar el partido contra el TOP Oss tras lesionarse el tobillo y ser retirado en camilla.

El conjunto local se quedó atrás en el marcador a los 49 minutos por un tanto de Leonel Miguel.

En el 69’, bloqueó un disparo de Siriné Doucouré y, tras recibir un fuerte golpe del delantero, se torció el tobillo. Después de varios minutos de atención médica, fue retirado en camilla.

El defensa de 19 años, nacido en Delft, ha jugado 24 partidos esta temporada en la Keuken Kampioen Divisie y ya fue convocado varias veces con el primer equipo del Ajax.



