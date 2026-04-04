Una amarga confesión sacude al Wydad... Carteron reconoce su impotencia tras la primera derrota

El francés Patrice Carteron, entrenador del Wydad, reconoció que el Fath Rabat mereció la victoria en el partido que enfrentó a ambos equipos el viernes por la tarde en el estadio Príncipe Moulay Hassan, en el partido aplazado de la décima jornada de la liga profesional «Inwi».

Cartieron declaró, en la rueda de prensa posterior al encuentro, que la derrota fue «merecida», señalando que el partido fue difícil desde el principio hasta el pitido final, dadas las complicadas circunstancias que atraviesa últimamente el equipo rojo.

El francés explicó: «Llevamos días intentando, junto con el cuerpo técnico, encontrar soluciones rápidas para devolver el equilibrio al equipo tras la eliminación de la Copa de la Confederación, que dejó una gran huella psicológica en los jugadores. Intentamos preparar una alineación capaz de resistir, pero no hubo tiempo suficiente para cambiar la situación».

Y añadió: «No creamos muchas ocasiones y nos faltó organización durante la mayor parte del encuentro. Ni siquiera las sesiones de entrenamiento se completaron, ya que la mitad de los jugadores no pudieron terminarlas por el cansancio. El equipo sufre física y mentalmente, pero no estoy aquí para justificar la derrota, sino para encontrar soluciones rápidas antes del próximo partido».

El Fath Rabat se había llevado la victoria por un gol a cero, marcado por Lamine Diakité en el minuto 62, tras una primera parte igualada en la que no se vieron goles a pesar de los intentos de ambos equipos.

El encuentro también se vio marcado por la salida del jugador Hakim Ziyech por lesión, lo que agravó los problemas del Wydad.

Carteron intentó realizar cambios ofensivos en la segunda parte para recuperar el equilibrio, pero sus intentos no lograron modificar el resultado, por lo que perdió en su primera prueba oficial con el equipo rojo.

Con este resultado, el Wydad se queda con 29 puntos en tercera posición, mientras que el Al-Fateh Riyadi suma 18 puntos y asciende al octavo puesto, en una victoria que consolida su posición en la tabla y aumenta la presión sobre Carteron al inicio de su andadura con el Wydad.