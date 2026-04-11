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Hussein Hamdy

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Un regreso por todo lo alto... Flick da a conocer la convocatoria del Barcelona para el derbi

H. Flick
F. de Jong
Barcelona
Espanyol
Primera División
Real Madrid
Alemania
Países Bajos
España

¿Acabará el Barça con las esperanzas del Real Madrid de luchar por la Liga?

El técnico del Barcelona, Hans Flick, ha anunciado la convocatoria para el derbi contra el Espanyol este sábado en la jornada 31 de La Liga.

El Barça lidera la Liga con 76 puntos, seis más que el Real Madrid, aunque ha jugado un partido menos.

La lista incluye el regreso del centrocampista holandés Frenkie de Jong, ya recuperado de su lesión.

Por lesión se pierden el partido Andreas Christensen, Raphinha y Marc Bernal.

Esta es la convocatoria completa del Barcelona para el derbi:

Porteros: Juan García, Cezni, Éder Alier.

Defensa: Cancelo, Balde, Araujo, Kubarsi, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Curtis y Xavi Espart.

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Ferran, Casado, Olmo y De Jong.

Delantera: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Rony Barge.

Lee también: Flick deja atónito a Arbeloa: «No voy a malgastar mi energía en responderle».

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