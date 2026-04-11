El técnico del Barcelona, Hans Flick, ha anunciado la convocatoria para el derbi contra el Espanyol este sábado en la jornada 31 de La Liga.

El Barça lidera la Liga con 76 puntos, seis más que el Real Madrid, aunque ha jugado un partido menos.

La lista incluye el regreso del centrocampista holandés Frenkie de Jong, ya recuperado de su lesión.

Por lesión se pierden el partido Andreas Christensen, Raphinha y Marc Bernal.

Esta es la convocatoria completa del Barcelona para el derbi:

Porteros: Juan García, Cezni, Éder Alier.

Defensa: Cancelo, Balde, Araujo, Kubarsi, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Curtis y Xavi Espart.

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Ferran, Casado, Olmo y De Jong.

Delantera: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Rony Barge.



Lee también: Flick deja atónito a Arbeloa: «No voy a malgastar mi energía en responderle».