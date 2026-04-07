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real madridGetty Images
Hussein Hamdy

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Un regreso destacado y tres bajas... Arbeloa da a conocer la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Bayern de Múnich

Álvaro Arbeloa
D. Ceballos
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
España
Alemania

El Real busca hacerse con un puesto en los cuartos de final

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer la convocatoria de su equipo para el partido contra el Bayern de Múnich, que se disputará este martes en el estadio «Santiago Bernabéu» en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En la convocatoria de Arbeloa destacan las bajas por lesión de Thibaut Courtois, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, mientras que el Real Madrid recupera al centrocampista Dani Ceballos.

La convocatoria completa del Real Madrid para el partido contra el Bayern de Múnich es la siguiente:

Porteros: Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defensa: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huisen.

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Centro del campo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago.

Delanteros: Vinícius Júnior - Kylian Mbappé - Gonzalo García - Ibrahim Díaz - Mastantuno.

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