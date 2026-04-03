Un regreso destacado y cinco bajas en la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Mallorca

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer la convocatoria de su equipo para el partido contra el Real Mallorca, que se disputará mañana sábado en la jornada 30 de la Liga española.

En la convocatoria de Arbeloa destacan las ausencias por lesión de Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Dani Ceballos, además de la de Fede Valverde, sancionado.

Por su parte, el Real Madrid recupera al defensa brasileño Éder Militão tras una larga ausencia por lesión.

La convocatoria completa del Real Madrid para el partido contra el Mallorca es la siguiente:

Porteros: Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defensa: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen

Centro del campo: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Manuel Ángel, Palacios, Thiago.

Delanteros: Vinícius Júnior - Mbappé - Gonzalo - Ibrahim Díaz - Mastantuno.

El Real Madrid ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Liga con 69 puntos, a cuatro puntos del segundo clasificado, el Barcelona, mientras que el Mallorca se encuentra en el puesto 18 con 28 puntos.



Lee también: El Real Madrid dispuesto a despedir a un jugador por Fernandéz