Un puesto, varios candidatos: la competencia por el arco de la Selección argentina

Aunque Lionel Scaloni parece tener decidida la titularidad de Esteban Andrada, varios arqueros del fútbol europeo piden su lugar a fuerza de atajadas.

La pandemia por coronavirus que azota desde el mes de marzo cambió los planes del mundo en general, del fútbol en particular y, lógicamente, de la Selección argentina, que al momento de la suspensión de la actividad estaba por comenzar la preparación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y que en el mes de junio sería uno de los anfitriones de la .

Uno de los puestos donde no parecía haber mayores incógnitas era el arco, propiedad de Esteban Andrada, más allá de las diversas pruebas de Lionel Scaloni. El 1 de Boca le ganó la pulseada a Franco Armani, quien incluso lo reemplazó en la Copa América por la lesión del primero. Y en la convocatoria para los duelos suspendidos ante y , el único citado del fútbol europeo era Juan Musso.

Sin confirmación de CONMEBOL, la primera jornada internacional luego del COVID-19 sería en octubre. En , los clubes ni siquiera pudieron volver a los entrenamientos, por lo que el inicio de la competencia es una incógnita, más allá del regreso de la que involucra a los arqueros del Xeneize y el Millonario. Por esta razón, el DT podría verse obligado a cambiar de planes y, en el mencionado caso de los arqueros, tiene varias opciones que ya evaluó y podría volver a llamar.

JUAN MUSSO





El arquero de es, sin duda, el de mejor actualidad desde la reanudación europea. Este domingo, el equipo bianconero consiguió asegurarse la permanencia luego de una racha negativa de nueve sin ganar, de los cuales perdió cinco encuentros, entre enero y junio, con el receso de tres meses en el medio. Sin embargo, las actuaciones del surgido en Racing fueron permanentemente superiores a las de sus compañeros y la estadística que lo confirma es que mantuvo la valla en cero en 13 de los 36 partidos atajados, el mejor de toda la en este ítem. Por esta razón, es cada vez mayor la chance de que se despida de Friuli y, a sus 26 años, ya sea Inter o Milan decidan pagar hasta 30 millones de euros por su ficha.

EMILIANO MARTÍNEZ





Una vez más no fue la mejor temporada para , que debe conformarse con un magro octavo puesto que lo deja afuera de la próxima temporada europea. Sin embargo, desde la reanudación de la Premier League hubo un jugador que aprovechó la gran chance que esperaba: Emiliano Martínez, que ocupó el arco Gunner desde la lesión de Leno ocurrida en el segundo encuentro disputado post pandemia. Emi, que llegó a Londres hace ya una década, estuvo en nueve partidos de la Premier y otros dos de la , en la cual disputará la final el próximo sábado, recibiendo un total de 10 goles, aunque cerró su valla en cuatro ocasiones.

AGUSTÍN MARCHESÍN





A pesar de haber tenido grandes actuaciones en , , América y ahora en Porto, nunca logró ganarse la confianza de los entrenadores, corrió atrás de Romero, Armani y Andrada, además de no poder cerrar la herida por no haber sido convocado al último Mundial. Sin embargo, sigue demostrando calidad y se consagró campeón de la Liga de como titular indiscutido en el arco del Dragón, con apenas 18 goles en contra en 31 partidos jugados. Su mayor contra parece ser la edad, ya que con 32 años quedaría relegado por detrás de futbolistas más jóvenes, aunque puede apoyarse en el ejemplo de Armani, que es 18 meses mayor.

WALTER BENÍTEZ





Aunque no debería ser la razón principal para ser convocado, el interés de parte de la Selección de por nacionalizarlo y sumarlo al equipo campeón del mundo lógicamente es una cuestión que Lionel Scaloni tiene en cuenta y por eso lo sigue desde hace tiempo, especialmente desde que comenzó a lucirse en el arco de , uno de los clubes que integra el pelotón que intenta darle pelea a . A diferencia del resto de las competencias europeas, la francesa no regresó después del coronavirus y fue finalizada en marzo, con su equipo en el séptimo puesto. Su único paso por la Selección argentina fue en el Sudamericano Sub 20 del 2013.

GERÓNIMO RULLI





Cuando surgió en Estudiantes, parecía ser el candidato natural a suceder a Chiquito Romero y dejar una huella con el buzo albiceleste. Pero en , aunque fue titular durante cinco temporadas, el equipo no acompañó y quedó señalado por errores puntuales. La última temporada fue cedido a , donde logró recibir 25 goles en 27 partidos y mantuvo seis veces la valla invicta, aunque difícilmente continúe.