Un periodista revela el verdadero motivo de la ausencia de Mika Godts en la convocatoria de Bélgica para el Mundial

El seleccionador Rudi García atribuye la ausencia de Mika Godts en la lista definitiva de Bélgica para el Mundial a la fuerte competencia en la posición de extremo izquierdo. No obstante, el periodista Sacha Tavolieri asegura que hay otra razón para dejar fuera al delantero del Ajax.

«Las estadísticas de Godts son impresionantes y estoy satisfecho con su rendimiento en la última convocatoria», reconoció el viernes en rueda de prensa.

Además, la competencia en la banda izquierda es feroz: Leandro Trossard puede ganar la Champions con el Arsenal y Jérémy Doku es el factor X del Manchester City. Además, contamos con Diego Moreira (RC Strasbourg), que también puede actuar allí».

Sin embargo, Tavolieri asegura en X que el verdadero motivo es el temor del cuerpo técnico a que Godts, un delantero puro por la izquierda destinado a ser suplente de Doku, no acepte bien esa situación y afecte al grupo.

Eso podría poner en riesgo el ambiente del grupo, la famosa teoría de la dinámica que mencionó García en la rueda de prensa», añade el periodista belga.

Aunque Godts no ha sido convocado, García pide a todos los jugadores que se mantengan disponibles por si los necesita. «Todos los de la preselección deben mantenerse disponibles, aunque sea duro. Entiendo la decepción, pero el Mundial no empieza hasta dentro de cinco semanas, así que aún puede pasar de todo».

Bélgica quedó en el Grupo G del Mundial y jugará contra Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En su preparación, los Diablos Rojos enfrentarán a Croacia y Túnez.