Un periódico madrileño: Camavinga, un desastre... y Díaz no siguió las instrucciones de Arbeloa

El Real Madrid sufrió una sorprendente derrota (2-1) ante el Real Mallorca, este sábado, en la 30.ª jornada de La Liga, lo que complica aún más su lucha con su rival, el Barcelona, por el título de la competición.

Por su parte, el diario español «AS» publicó su valoración de los jugadores merengues tras el partido, calificando la actuación de Camavinga de desastrosa, señalando que le faltó precisión en el control del balón en ataque y que tampoco logró volver rápidamente a la defensa.

En cuanto a Arda Güler, el diario mencionó que realizó algunos buenos pases en el tercio ofensivo, especialmente un pase a Mbappé en la primera parte que creó una clara ocasión, pero no logró imponer su dominio.

El turco también tuvo una oportunidad de marcar con un disparo directo, que el portero atajó con maestría, antes de ser sustituido en el minuto 72 por Tiago Petarš.

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En cuanto a Ibrahim Díaz, fue recompensado con la titularidad a pesar del regreso de Mbappé (y porque Vinícius descansó al principio), pero no creó ningún peligro, mientras se centró intensamente en las transiciones defensivas y careció de lo que Arbeloa le pide a veces: audacia y creación de ocasiones, según el diario madrileño.

En cuanto a Mbappé, «AS» señaló que realizó dos disparos que fueron atajados por el portero Leo Roman en la primera parte, y que se mostró peligroso cada vez que se hacía con el balón, pero no marcó ningún gol.

Por su parte, Bellingham pareció cansado durante la media hora que jugó aproximadamente, mientras que Vinícius lo intentó sin éxito tras salir como suplente; el Real Madrid notó claramente su ausencia, aunque el equipo blanco se benefició del regreso de Militão y de su gol.

En los últimos minutos, Thiago Petarš se mostró muy activo y lo dio todo sobre el terreno de juego, mientras que Mastantuno no aportó mucho y recibió una tarjeta amarilla, lo que significa que se perderá el próximo partido contra el Girona.