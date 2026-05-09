Un partido por el título se descarrila por completo: los aficionados atacan en masa a los seguidores del equipo contrario

El derbi urbano entre el Slavia de Praga y el Sparta de Praga se descontroló el sábado por la noche. En el tiempo de descuento, aficionados locales invadieron el Fortuna Arena y lanzaron fuegos artificiales hacia la grada del Sparta, por lo que el partido no pudo terminar.

En el minuto 97, el núcleo duro del Slavia invadió el campo con antorchas y petardos, y lanzó fuegos artificiales hacia la grada del Sparta.

En ese momento el Slavia ganaba 3-2 y se encaminaba hacia su decimocuarto título liguero. Antes del derbi ya contaba con una ventaja cómoda sobre el Sparta, dirigido por el exentrenador del Feyenoord Brian Priske, y una victoria lo habría proclamado campeón de la República Checa.

Los hinchas locales, impacientes por celebrar el título, invadieron el campo y lanzaron fuegos artificiales hacia la grada rival, agravando el incidente en los últimos segundos.

Tras los disturbios, el árbitro decidió no reanudar el encuentro. La Federación Checa de Fútbol investigará los hechos y se espera que imponga una dura sanción al Slavia.

Tras el incidente, Sparta publicó en redes: «El equipo ha abandonado el estadio por motivos de seguridad».







