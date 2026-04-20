Un partido en Italia se descarrila por completo: los jugadores huyen ante los aficionados

El domingo por la noche, durante el partido entre Monopoli y Foggia, la situación se descontroló. En los últimos instantes, los aficionados visitantes invadieron el campo y los jugadores se marcharon al túnel.

El Foggia, de la Serie C, vive una temporada muy difícil: podría descender y ya no puede evitar los play-offs. Los malos resultados han enfadado a sus seguidores del sur de Italia.

En el encuentro contra el Monopoli, séptimo de la tabla, todo empeoró en el descuento: con 1-0 en contra, se lanzaron fuegos artificiales y varios hinchas saltaron al campo.

Varios jugadores, al ver lo que sucedía, salieron corriendo hacia el túnel de vestuarios, mientras un seguidor se abalanzaba sobre un miembro del personal de seguridad.

Las imágenes muestran cómo un aficionado golpea con fuerza al miembro del personal de seguridad, pero luego es derribado y reducido. El agresor fue detenido.

El partido se reanudó diez minutos después y terminó 1-0 a favor del Monopoli.

Además, en mayo de 2025 el club quedó bajo supervisión judicial tras una investigación de la fiscalía antimafia de Bari, que destapó presiones de la mafia local al presidente Nicola Canonico para que vendiera la entidad.