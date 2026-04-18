Scout reclama millones de euros al Ajax tras un larguísimo traspaso multimillonario

El traspaso de Antony al Manchester United sigue persiguiendo al Ajax años después. El récord de 95 millones de euros se ha convertido en un dolor de cabeza legal. En junio, el Tribunal de Apelación de Ámsterdam resolverá un prolongado litigio millonario, según Voetbal International.

El brasileño dejó Ámsterdam en 2022, pero su venta acabó siendo un mal negocio para el United. Un año después, el Manchester lo traspasó al Real Betis por solo 22 millones. Además, se acumulan las reclamaciones contra el Ajax por ese fichaje. Antony ya llegó a un acuerdo con el club sobre las multas impuestas.

Su agente, Junior Pedroso, reclamó una parte y obtuvo 1,25 millones de euros tras un laudo arbitral.

Ahora el ojeador Peter Gerards reclama dos millones de euros, alegando que presentó a Antony y a Lisandro Martínez.

Ajax alega que un acuerdo previo liquidó todas sus obligaciones, pero Gerards asegura que ese pacto no cubría futuros traspasos.

En 2024 un tribunal respaldó al Ajax, pero Gerards apeló y el caso ahora está ante el tribunal superior, donde las posturas siguen enfrentadas. Los intentos de acuerdo han fracasado.

El caso evidencia que, pese a las normas de la FIFA, buena parte de las primas de traspaso sigue yendo a intermediarios: en el fichaje de Antony ya suman varios millones.

El acuerdo con ojeadores externos generó tensiones en Ajax. Los internos, incluido el exjefe Hans van der Zee, desconocían los términos y lo consideraron inusual. La colaboración con Gerards acabó en 2020.

El 9 de junio se dictará la sentencia definitiva. Entonces se sabrá si el Ajax debe indemnizar a Gerards.