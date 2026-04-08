Un nuevo frente: Trump pide excluir a las personas transgénero del Mundial

Según un informe periodístico, la Casa Blanca presionará a la FIFA para que, al igual que el Comité Olímpico Internacional, apruebe una política que impida a los deportistas transgénero (hombres que se han transformado en mujeres) competir en torneos femeninos.

Esta presión se produce mientras el país aspira a organizar el Mundial Femenino de 2031.

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Según The Athletic, el presidente Donald Trump aún no firma las garantías gubernamentales que exige la FIFA (visados, exenciones fiscales y apoyo de seguridad).

La Casa Blanca usa este retraso para presionar a la FIFA y modificar sus normas sobre jugadoras transgénero.

La FIFA aún no ha elegido sede, pero la candidatura estadounidense es la única presentada, lo que refuerza la presión de Washington.

En marzo, el COI prohibió la participación de personas trans en competiciones femeninas, y EE. UU. presiona para que la FIFA haga lo mismo, alegando «justicia e integridad» en el deporte femenino.