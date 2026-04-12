Un médico saudí desmiente a Inzagi y revela el motivo de las lesiones de las estrellas del Al-Hilal

El italiano Simone Inzaghi, técnico del Al-Hilal saudí, ha sido criticado por un médico especialista en lesiones deportivas tras sus recientes declaraciones sobre las lesiones.

Al-Hilal atraviesa una racha de lesiones que han afectado a sus estrellas toda la temporada, lo que ha generado críticas hacia el estilo de Inzaghi.

Sin embargo, Inzaghi respondió a estas críticas en la rueda de prensa previa al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia contra el Al Sadd, programado para el lunes por la noche en Catar.

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Inzaghi afirmó: «Todas las lesiones se debieron a contusiones y no al esfuerzo o a la preparación física, como dicen algunos».

Sin embargo, el médico saudí Rakan Al-Wabel, especialista en lesiones deportivas, afirmó en el programa «Al-Muntasif»: «El Al-Hilal ha sufrido lesiones musculares masivas, no contusiones como dijo el entrenador».

Y añadió: «La causa de las lesiones se debe al método de Inzaghi de aplicar una presión alta, y el entrenador debe centrarse en un solo campeonato y gestionar la carga física de forma más inteligente».

Y concluyó: «El estilo de Inzaghi podría costarle varios títulos, no solo uno, por lo que debe gestionar la situación con inteligencia».