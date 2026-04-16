Un jugador que coqueteaba abiertamente con el Real Madrid ficha de repente por el Chelsea por 9 (!) años

Moisés Caicedo firmará un nuevo contrato con el Chelsea hasta 2033, según confirmó Fabrizio Romano este jueves. La noticia sorprende, pues hace semanas el jugador insinuó un traspaso al Real Madrid en una entrevista.

Hace semanas, el centrocampista ecuatoriano de 24 años concedió una extensa entrevista al Diario AS, en la que, al igual que Enzo Fernández, habló abiertamente sobre Madrid. Casualmente, la concentración de Ecuador se celebró en la capital española durante la última convocatoria internacional.

«Es realmente fantástico», comenzó Caicedo. «La ciudad es preciosa. Ya he estado aquí y siempre me entusiasma volver. El tiempo también es estupendo... Estoy encantado de estar aquí», afirmó.

Preguntado por su futuro, respondió: «En el fútbol nunca se sabe, ¿verdad? Ahora tengo contrato con el Chelsea».

«Sinceramente, aún no he pensado en otro club ni en marcharme de Londres, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo quiero disfrutar. Tengo contrato y quiero seguir jugando mientras Dios lo permita. Después ya veremos», añadió.

Caicedo ya tenía contrato con el Chelsea hasta 2031. Sin embargo, esas palabras le costaron el puesto a Fernández: el técnico Liam Rosenior lo marginó para los duelos contra Port Vale y Manchester City.



