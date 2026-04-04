Un jugador del PSV se queja de sus minutos de juego justo después de proclamarse campeón de manera oficiosa

Couhaib Driouech se convirtió el sábado por la noche en el héroe absoluto del PSV. El delantero marcó en el tiempo de descuento el gol de la victoria en el partido decisivo para el título contra el FC Utrecht (4-3).

Los visitantes salieron con fuerza en Eindhoven. Gracias a Artem Stepanov y Gjivai Zechiël, el FC Utrecht se puso 0-2 arriba en tan solo 13 minutos.





Gracias a Ismael Saibari y Guus Til, el PSV no solo remontó el marcador, sino que incluso se puso por delante con un 3-2. Jesper Karlsson empató a 3, pero en el tiempo de descuento Driouech dio la victoria a su equipo.

Tras el partido, ESPN preguntó al delantero por su participación esta temporada. «Creo que he jugado poco en comparación con otros compañeros», comienza la entrevista.

«Tengo que hacer lo que puedo. Soy mi propio negocio. Tengo que demostrar mi valía en los momentos que se me dan. En la Eredivisie podría haberme lucido más, pero en la Champions League lo he hecho bien», concluye.

Driouech marcó tres goles y dio otras tantas asistencias en 24 partidos de la VriendenLoterij Eredivisie esta temporada. En la Champions League también vio puerta en tres ocasiones y dio dos asistencias. Sin embargo, para ello solo necesitó siete partidos.