Ryan Flamingo causó revuelo el martes durante la celebración del PSV por su 27.º título de liga. El defensa tomó el micrófono en la plaza del Ayuntamiento de Eindhoven y entonó la polémica canción «Quien no salte, es judío». El momento provocó inmediatamente críticas en las redes sociales.

Por cierto, Flamingo fue apartado rápidamente por un empleado del PSV nada más comenzar el coro.

La canción en cuestión se lleva cantando desde hace años en los estadios de fútbol de los Países Bajos, donde el término «judío» se refiere, por supuesto, al archirrival Ajax. Sin embargo, su uso es un tema delicado desde hace años.

En X, las reacciones no se hicieron esperar tras el incidente. Los espectadores expresaron su sorpresa y desaprobación por la actuación de Flamingo durante un momento festivo para el PSV.

Jeremy también reacciona de forma crítica: «Flamingo, ¿qué haces ahora en la celebración del PSV? “Quien no salte, es un judío”…»,

Michel va un paso más allá en su reacción: «PSV, sois campeones. ¿Acaso un jugador tiene que ponerse a cantar “quien no salte, es judío”? Entonces no eres consciente de que el mundo está, literalmente, en llamas y estás desconectado de la realidad».















