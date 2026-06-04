Un jugador del Feyenoord ya está en Belgrado para fichar por el Partizan

El centrocampista del Feyenoord, Aleks Zekovic, está en Belgrado para fichar por el Partizan, según el periódico serbio Telegraf.

El centrocampista, de 19 años, acaba contrato con el Feyenoord este verano y el club holandés no ejercerá la opción de renovación.

El club le realizará un reconocimiento médico y, si todo va bien, firmará un contrato de varios años. La directiva confía en su potencial y quiere que siga creciendo en el primer equipo.

Llegó en verano de 2024 del Angers SCO, fichaje gratis de Dennis te Kloese.

El internacional sub-21 de Montenegro, nacido en Francia, nunca llegó a debutar oficialmente con el Feyenoord.

Aun así, integró el primer filial y disputó la Youth League con el sub-19.

El nuevo club de Zekovic terminó tercero en Serbia la temporada pasada y aspira a clasificarse para la Conference League este verano.