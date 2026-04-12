Un jugador del Espanyol critica el comportamiento de los jugadores del Barcelona... y la afición le obliga a marcharse

Paul Lozano, jugador del Espanyol, ha desactivado su cuenta de Instagram tras una campaña de la afición del Barcelona por lo ocurrido en el derbi del sábado.

Lozano se enzarzó en una trifulca con jugadores del Barça tras la derrota 4-1 en el Camp Nou, en la jornada 31 de La Liga.

Aunque el partido fue intenso, la polémica estalló en el túnel de vestuarios tras el pitido final, cuando la expedición perica protestó por el comportamiento de los locales.

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Lozano se enfrascó en un intercambio verbal con varios jugadores del Barça, entre ellos João Cancelo.

Lozano admitió su decepción y, al ser preguntado por las palabras que le dirigieron, respondió a DAZN: «No importa, lo único que importa es el fútbol... Todo el mundo ha visto el respeto que tienen por sus compañeros profesionales... No tengo nada más que añadir».

Después aclaró: «No tuvo que ver con Cancelo; son cosas que pasan en el campo. Intentaron provocarme porque ganaron, pero ya está. Cuando pierdes, lo aguantas».

La tensión pasó del túnel a las redes, por lo que el jugador decidió alejarse de Instagram para evitar los ataques de la afición rival.