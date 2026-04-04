El Ajax se enfrentará este sábado al difícil FC Twente de John van den Brom, uno de sus rivales por los puestos europeos. Óscar García ya ha dado a conocer los once titulares del equipo local. El nombre más destacado en la alineación del Ajax es el de Oliver Edvardsen, que vuelve a la titularidad por primera vez desde el 22 de noviembre.

Maarten Paes defenderá la portería del Ajax, que necesita urgentemente los puntos para afianzarse en el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie. Anton Gaaei será titular en el Johan Cruijff ArenA como lateral derecho, con Lucas Rosa en el lado izquierdo. Takehiro Tomiyasu se lesionó ante el Feyenoord y se perdió los amistosos internacionales de Japón. No figura en la convocatoria para el partido.

Josip Sutalo y Youri Baas forman la pareja de centrales contra los Tukkers. Ko Itakura vuelve a entrenar con el primer equipo del Ajax, pero aún tendrá que esperar para ganarse un puesto en el once inicial del técnico español. El japonés sí estará en el banquillo.

Jorthy Mokio será titular en el centro del campo, ya que Youri Regeer no se ha recuperado del todo de una lesión en el tendón de la corva. Sean Steur comenzará por la izquierda y Steven Berghuis será el número 10 en el centro del campo del equipo de Ámsterdam. Davy Klaassen sufre molestias en la rodilla y no estará disponible.

Wout Weghorst sigue siendo preferido sobre Kasper Dolberg como líder del ataque del equipo local. Sorprendentemente, García confía en Edvardsen en la banda derecha. Mika Godts es el extremo izquierdo del ataque del Ajax.

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Berghuis, Steur; Edvardsen, Weghorst, Godts.

Alineación del FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, D. Rots; Zerrouki, Hlynsson, Van den Belt; D. Rots, Lammers, Ørjasæter.