Un jugador de la selección holandesa llega al límite: «Ya no puedo más»

El periodista Sjoerd Mossou critica con sorpresa el juego de Wout Weghorst en el Ajax y, en su columna en Algemeen Dagblad, descarta al internacional holandés.

Mossou está convencido de que Weghorst estará en la lista de Ronald Koeman para el Mundial, que se anunciará el miércoles. «A medida que se acerca el Mundial, resulta cada vez más sorprendente. El mejor jugador neerlandés de nuestra liga hace tiempo que se ha ido de vacaciones».

«Esta temporada ni siquiera entra en el top 60 de la Eredivisie; en este Ajax mediocre es uno de los menos destacados, aunque antes siempre destacaba».

El jueves ante el FC Groningen (2-0) volvió a no convencer. «Quien lo haya visto arrastrarse en la Eredivisie meses enteros podría empezar a sentir lástima. Ni su eterno empuje lo compensa ya».

Mossou respeta su carrera, pero cree que ha tocado fondo. «Es la selección holandesa. Un Mundial es el escenario más importante, una oportunidad que llega solo cada cuatro años».

«Si Koeman fuera sincero, lo sabría: Weghorst ya no tiene sitio en la Orange», concluye Mossou.

Esta temporada, Weghorst (33) ha jugado 2.151 minutos en 33 partidos con el Ajax, con nueve goles y cuatro asistencias.