Un importante delincuente preparó durante meses el secuestro de Marco van Basten, pero abandonó el plan por una razón extraña

Un importante delincuente italiano planeó secuestrar a Marco van Basten cuando jugaba en el AC Milan, según reveló Giampaolo Manca, otro exdelincuente, en una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera.

Según Manca, su compañero en prisión, el célebre delincuente Renato Vallanzasca, le reveló el plan durante su reclusión.

«Nos llevábamos bien, porque él, al igual que yo, era aficionado del AC Milan», recuerda Manca. «Me confesó que había preparado un plan para secuestrar a Marco van Basten y pedir un rescate».

Durante meses lo siguieron, pero al final desistió: «No quería hacerle un favor al Inter», explica Manca.

Entre 1987 y 1995, Van Basten fue la gran estrella del AC Milan, que bajo su liderazgo conquistó numerosos títulos. Un secuestro habría afectado gravemente al equipo, y eso disuadió a Vallanzasca.

Si Van Basten no hubiera sido una figura tan relevante, el final podría haber sido otro. «Vallanzasca era conocido como un criminal despiadado, culpable de innumerables atracos a mano armada, asesinatos y secuestros. En total, fue condenado a cuatro cadenas perpetuas y 295 años de prisión. Pasó 52 años en la cárcel», explica De Telegraaf.