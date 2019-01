Un grupo inversor de Estados Unidos compra el Reus y lo salva

El club podía desaparecer si no lograba encontrar un comprador antes de este lunes.

El Reus venía atravesando graves problemas económicos que han llevado a impagos y que varios jugadores a rescindir su contrato con el club, que se ha quedado con una plantilla de apenas 13 jugadores con ficha de primer equipo, completando las listas de sus últimos encuentros con futbolistas del filial.

La supervivencia estaba supeditada a que se produjera la venta de la SAD antes de este lunes cuando el propio club, que era propiedad de Joan Oliver, ha anunciado que el club ha sido adquirido por un fondo de inversión de Estados Unidos que garantiza su solvencia económica y evita su desaparición.

El pasado viernes, el Juez de Disciplina Social del LaLiga tuvo que suspender el derecho del CF Reus Deportiu de participar en la competición profesional, con lo que su partido ante Las Palmas, con el que arrancaría la segunda vuelta de la temporada en la Segunda División, quedó aplazado sin fecha definida aunque parece que ya este domingo podrá retomar el pulso a la competición midiéndose al Albacete.

Asismismo, el comunicado en el que se anuncia la venta del club explica las claves del nuevo proyecto y reza así:

"Russel C. Platt y Clifton V. Onolfo, inversionistas con radicación en los Estados Unidos, compran y estabilizan al CF Reus Deportiu SAD y construirán el complejo Gaudian Stadium y el centro comercial en la ciudad de Reus, en Cataluña.

Aunque el Club de Fútbol Reus Deportiu es el club modesto que más se ha consolidado en La Liga 123 en los últimos tres años, el ascenso fue demasiado exigente para sus propietarios recientes, que se han marchado de la entidad. Agradecemos al Sr. Joan Oliver su cooperación para ayudar a la transición del Club a un nuevo grupo de propietarios y, principalmente, por su ascenso del club de Segunda B a Segunda A y por haber hecho soñar a todo el CF Reus y a su afición.

Después del partido de Barcelona la noche anterior, el CF Reus Deportiu vendió el 99.7% de sus acciones a Russell Platt, fundador de Morgan Stanley Real Estate y Presidente de Forum Partners y Greppon Advisor, y a Clifton Onolfo, ex propietario de Connecticut Wolves SC de la USL Division 2 y Global Cities Co-Investment Real Estate Mercados de capitales Fortuna.

"Un tiempo para la estabilización" de CF Reus y la construcción del Complejo en el Estadio de estilo gaudiano con 18.000 asientos para acomodar a un Club estable en LaLiga 123 y potencialmente más allá

Debemos hacer que el Club cumpla de inmediato con la Liga, los jugadores y los empleados para mostrar respeto por la competición. Vamos a hablar con todos los proveedores del Club, incorporando un nuevo equipo de ejecutivos en la propiedad, en la administración a través de este procesos de compra, a través de la aprobación de un nuevo presupuesto de la Junta de Accionistas. A partir de ahora, el mercado de jugadores debe convertirse en un generador de dinero a través de una academia de jugadores juveniles.

El Sr. Platt es cofundador, Director Ejecutivo y Director Ejecutivo de Forum Partners y reside en Londres. Acumula más de 30 años de experiencia en finanzas e inversiones inmobiliarias en Europa y América del Norte, incluido un período como Director Ejecutivo de Morgan Stanley & Co. El Sr. Platt fundó y dirigió el departamento global de bienes de Morgan Stanley Asset Management y fue Director del fondo inmobiliario de la empresa. Antes de fundar Forum Partners, fue Director Ejecutivo de Security Capital Research & Management y Presidente de JER Partners. El Sr. Platt tiene la licenciatura en economía de Williams College, Massachusetts, y el máster en administración de empresas de Harvard Business School.

Clifton V. Onolfo es Vicepresidente, CEO y Tesorero de Global Cities Capital. En la actualidad, el Sr. Onolfo está asesorando a cuatro asesores financieros multimillonarios y a varios directores ejecutivos sobre la refinanciación, la financiación de capital o la venta de sus respectivos negocios. Proyectos que incluyen dos Fondos Hospitality; un tercero en el que es Administrador del Fondo a través del que está recapitalizando a un Asesor Inmobiliario Internacional Multibillonario; y el cuarto, en el que está estableciendo una estrategia y red global de recaudación de fondos para un Fondo Global de Referencias. El Sr. Onolfo completó recientemente un proyecto de fondo con Starwood Capital, quien patrocinó un Fondo vinculado al ámbito de los hoteles de 300 millones de euros con una inversión clave para la creación de una cadena de 30 Hoteles. Clifton está trabajando también en la consultoría para un Fondo en el Reino Unido/UE, una empresa de riesgo compartido de 2 billones de dólares americanos y 30 billones de euros, con asesores financieros para construir un nuevo producto financiero alternativo Re-Liquid.

Este es también un asunto familiar: Clifton Onolfo fue jugador en su juventud y en sus primeros años de profesión como propietario en la USL 2. La familia Onolfo en los Estados Unidos ha sido sinónimo de crecimiento y éxito del futbol en América durante 40 años. La familia es de Connecticut, con campos dedicados a su fundación para el desarrollo de jugadores juveniles por parte del Padre Vincent James Onalfo. Con el Salón de la Fama del CIO de Tecnología de Nueva York, que tuvo a Curt Onolfo recientemente como Director Técnico. También fue Gerente de Los Angeles Galaxy, DC United y KC Wizards , Barcelona 92 ​​Olympian y US National Team Assistant, Sub-20 Present US National Coach y ex campeón de la MLS como jugador y entrenador. El sobrino de Clifton, Christian Onolfo, de 21 años, que jugó en la 2ª División con LA Galaxy y ahora lo hace en la Liga Mexicana durante los últimos cuatro años. Los Onolfo tienen un gran afecto por el fútbol español tras la victoria de España en la Copa del Mundo, por el creativo e imaginativo estilo de fútbol ​​conocido como Tiki-Taka, con un toque de estilo brasileño y de gran agilidad. Curtis nació en Sao Paolo Brasil el día en que Pelé anotó su gol número 1000 y ahí bendijo a un futbolista y una familia para toda la vida".