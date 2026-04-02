Un gran club alemán se quedará sin su estrella indiscutible el resto de la temporada

El Schalke 04 tendrá que prescindir de Edin Dzeko durante el resto de la temporada. El delantero bosnio se lesionó el hombro en la final de la repesca contra Italia y estará de baja entre cuatro y seis semanas.

El pasado martes, Bosnia y Herzegovina se enfrentó a Italia en la final de la repesca de la fase de clasificación para el Mundial. El país balcánico se impuso en la tanda de penaltis, pero Dzeko tuvo que abandonar el terreno de juego en los últimos compases de la prórroga debido a una lesión en el hombro.

El delantero de cuarenta años comunicó a través de la Federación Bosnia de Fútbol que no necesitará pasar por el quirófano y que estará de baja al menos un mes. «No tengo que operarme y necesitaré entre un mes y seis semanas para recuperarme», afirmó Dzeko.

La baja de Dzeko supone un duro revés para el Schalke. Los Königsblauen son líderes de la Segunda Bundesliga y pueden regresar a la máxima categoría tras tres años.

El exdelantero del Manchester City y del Inter, entre otros, fichó en enero por el club de Gelsenkirchen y enseguida dejó huella. Dzeko marcó seis goles en ocho partidos y, además, dio tres asistencias.

Es una temporada sumamente emocionante en la segunda división alemana. El semifinalista de la Liga de Campeones de la temporada 2010/11 lidera la competición con 52 puntos. El SV Elversberg y el SC Paderborn le siguen a solo un punto, mientras que el Darmstadt y el Hannover 96 ocupan el cuarto y quinto puesto (50 y 49 puntos).

En 2021, el Schalke descendió a la Segunda Bundesliga por primera vez en treinta años. Aunque el club regresó inmediatamente a la máxima categoría un año después, en 2023 tuvo que dar un paso atrás de nuevo. El club terminó las dos últimas temporadas en la zona media de la clasificación.