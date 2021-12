Un goleador impresionante: la carrera de Sergio Agüero en números

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé: primero es mi salud. Estuve en buenas manos de los médicos, que me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha”, dijo Sergio Agüero en la conferencia de prensa brindada el miércoles al mediodía catalán y mañana argentina. El delantero de Barcelona se retira del fútbol dejando un legado histórico.

El Kun debutó oficialmente el 5 de julio de 2003. Tenía 15 años recién cumplidos cuando Oscar Ruggeri, por entonces director técnico de Independiente, lo llamó y a los veinte del segundo tiempo lo puso a jugar ante San Lorenzo por la última fecha del Torneo Clausura 2003. Con el dorsal 34, levantó a todos los hinchas que se encontraban en la Doble Visera. Aunque para su primer gol debió esperar bastante: llegó en noviembre de 2004, en el duelo entre Independiente y Estudiantes. Recibió afuera del área grande, de espaldas entre tres Pinchas. Hizo un amague que lo dejó de frente y le despejó el arco para rematar, disparó franco al ángulo. Tenía solo 16 años y 177 días.

Entre el segundo semestre de 2005 y el comienzo de 2006 ya se percibía un futbolista de categoría distinta al resto. En ese lapso estuvieron los dos míticos clásicos ante Racing, partidos de verano ante River y Boca, ademas de un sin fin de grandes actuaciones en la liga nacional. Esto, además de la obtención del Mundial Sub 20 en 2005, le dieron un boleto a Europa.

En mayo de 2006 llegó a España para jugar en Atlético de Madrid. En España, en total, participó en 100 goles en solo 179 apariciones (75 goles, 25 asistencias), con un promedio de participación de gol cada 134 minutos durante los períodos con el Atlético de Madrid y Barcelona. En el Colchonero hizo una recordada dupla con Diego Forlán, ganando la Liga Europa 2009/10 y la Supercopa 2010 al Inter, con un gol del Kun.

En 2011 llegó a Inglaterra, el lugar más importante de su carrera. Firmó con Manchester City a cambio de 35 millones de euros y el resto es historia. Ganó cinco títulos de Premier League, una FA Cup y seis Copas de la Liga. Tanto así que llevó a Josep Guardiola a decir: "Maradona conquistó Italia, Messi lo hizo en España y Agüero lo ha hecho en Inglaterra, sus números hablan por sí mismos. Cuando tienes este fuego interno, como lo tiene Agüero, a menudo ganas partidos solo".

El debut de Agüero en City fue soñado, ingresó desde el banco y anotó dos goles en la victoria 4-0 ante Swansea. Curiosamente, su último gol también lo hizo ingresando desde la banca y también fue doblete. Contra Everton, en la victoria 5-0 por la fecha 38 de la Premier League 2020/2021.

Es cierto que sus números hablan. Es el cuarto futbolista con más goles en la historia de la Premier League, con 184 goles en 275 partidos. Sólo detrás de Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) y Andrew Cole (187). Esto, además, lo convierte en el jugador extranjero con más anotaciones en la liga. No rellenó su cuenta mediante goles a equipos sin importancia. Por ejemplo, es junto a Rooney, el máximo goleador ante el Big Six. Les marcó 54 goles en 76 partidos oficiales, además dio 13 asistencias, con una contribución total de 67.

Si el argentino solo pudiera elegir un gol entre tantos, sin dudas sería el que marcó el 13 de mayo de 2021: "El gol a QPR para ganar la primera Premier League en el City es el más importante de mi vida", dijo el Kun.

Ese disparo, además, terminó con la era más ganadora en la historia de la Premier League. Sir Alex Ferguson, entrenador de Manchester United que llegó palmo a palmo hasta la recta final, comentó: "Fue darnos cuenta que habíamos perdido nuestro liderazgo dominante. Habíamos roto la regla de que el United no cede el poder". Tan así que Cathy, su esposa, comentó que fue el peor día de su vida. Él, siendo un poco menos pesimista, la catalogó como su derrota más dolorosa y le dedicó un capítulo entero en su autobiografría.

La capacidad goleadora del Kun fue total, su media de tiempo para anotar en Premier fue de 108 minutos. Sin dudas el mejor promedio en la historia de futbolistas que tengan más de veinte goles. Incluso por delante de Thierry Henry, cuya media es cada 122 minutos. Es más, Agüero podría jugar otros 2.520 minutos en Premier League, algo así como 28 partidos completos, sin anotar y todavía tendría la mejor relación de minutos por gol de cualquier jugador de la Premier League.

Si bien su gol más importante ya lo conocemos de sobra, no pasa igual con su anotación más difícil de hacer. Según le comentó a Henry, fue frente Norwich. "Me tiran un centro atrás y yo estoy de espaldas, tenía cinco jugadores en el área chica y cuando giro no sé cómo hago y digo: ¡puntín! Le pasó a tres jugadores por abajo de las piernas".

El Kun jugó trece ligas desde 2007/08 hasta 2019/20. En doce marcó más de veinte goles. Incluso alcanzó o superó los treinta en cinco de ellas. Además, anotó más de veinte goles en cinco temporadas consecutivas entre 2014/15 y 2018/19, convirtiéndose en el segundo jugador en lograr esa hazaña después de Thierry Henry entre 2001/02 y 2005/06. El único jugador con más temporadas de veinte goles en Premier League es Alan Shearer, tal vez la máxima estrella de la liga.

Seguramente, a nivel clubes, su gran espina fue no lograr la Champions League. En Manchester City, especialmente desde la llegada de Pep Guardiola, merodeó la Orejona en varias oportunidades. Mucho más en su última edición siendo celeste, llegando a la final ante Chelsea y jugando algunos minutos. No obstante, Agüero marcó 36 goles con el Manchester City en la UEFA Champions League, que es la mayor cantidad que algún jugador haya anotado para un equipo inglés en la historia de la competición (junto a Didier Drogba, de Chelsea). En toda su carrera, marcó 18 hat-tricks y en la Premier League logró anotó 12, un récord en la competición. Otro más.

En la Selección tiene una marca de la cual sentirse orgulloso: es el tercer goleador histórico. Sólo lo superan Leo Messi con 80 y Gabriel Batistuta con 54. El jugador en actividad más cercano es Di María, con 21 goles. En la memoria de los hinchas argentinos quedarán, especialmente, su participación en el Mundial Sub 20 de 2007, donde fue figura estelar; también su medalla dorada en los JJ.OO de 2008 y su papel simbólico en la obtención de la Copa América 2021.

Durante toda su carrera marcó 427 goles en 786 apariciones, es una media de 0,54 goles por partido. Es decir, medio gol por partido o bien un gol cada dos partidos. Además le marcó a 128 rivales distintos, entre ellos Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool y Manchester United. Su último tanto fue en Barcelona, contra el Real Madrid en octubre de 2021. Su edad era de 33 años y 144 días; entre el primer y el último gol hubo un total de 16 años y 332 días.

“Estoy orgulloso de mi carrera. Siempre soñé con jugar al futbol y mi sueño era jugar en Primera División, nunca he pensado llegar a Europa. Quiero agradecer a todos”, fue una de sus últimas frases en la conferencia que puso fin a su ciclo dentro de las canchas. Solo resta decir: felicidades por tu extensa carrera y gracias por tanto fútbol, Kun.