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Un gol excepcional... Kane se libera de las ataduras de la «caja» gracias al Real Madrid

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
H. Kane
España
Alemania
Inglaterra

Un toque único en la historia del astro inglés

El astro inglés Harry Kane sigue brillando con luz propia en la Liga de Campeones, confirmando que es uno de los goleadores más destacados del Viejo Continente en los últimos años, gracias a su capacidad constante para decidir los partidos en los momentos decisivos.

El delantero inglés sentenció la victoria del Bayern de Múnich por 2-1 este martes por la tarde ante el Real Madrid en el estadio del Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Con su gol de esta noche, Harry Kane elevó su cuenta a 51 tantos en la competición continental con las camisetas del Tottenham y del Bayern de Múnich, consolidando así su lugar entre la élite de los delanteros en la historia de la competición.

El gol de Kane de hoy ante el Real Madrid tuvo un carácter excepcional, ya que lo marcó a solo 20 segundos del inicio de la segunda parte, aprovechando un error en la construcción del juego, antes de lanzar un disparo preciso desde fuera del área que se coló en la portería.

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Cabe destacar que este es el primer gol de Kane desde fuera del área en la Liga de Campeones, a pesar de su gran historial goleador, según ha confirmado la red Squawka, especializada en estadísticas de fútbol.

El capitán de la selección inglesa también ha batido hoy varios récords históricos, entre los que destaca el de prolongar su racha goleadora contra el Real Madrid (dos goles y dos asistencias decisivas en cuatro partidos consecutivos contra los blancos), además de igualar su récord como máximo goleador inglés (11 goles) en una misma temporada de la Liga de Campeones.

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