El Willem II se clasificó para las semifinales de los play-offs tras ganar 0-1 en la ida y empatar 1-1 en la vuelta ante el RKC Waalwijk. Su próximo rival saldrá del duelo entre Almere City y De Graafschap.

El local empezó fuerte y generó peligro en los primeros minutos con Baartmans y Haen, mientras que, cerca del descanso, Cleonise y Van der Venne probaron a la defensa rival.

Tras el descanso, Mounir El Allouchi adelantó al Willem II al rematar de forma excelente un centro de Finn Stam: 1-0. Un momento emotivo para El Allouchi, que recientemente perdió a su hija antes de nacer.

A la hora de juego, un rebote llegó a Jean-Paul Boëtius, quien remató con fuerza: 1-1.

El conjunto de Sander Duits recuperó la esperanza, mientras el Willem II sufría. Ryan Fage lanzó alto y, acto seguido, Harrie Kuster falló in extremis una ocasión clara para forzar la prórroga. Así, el Willem II alcanzó las semifinales.

La derrota significó además el fin de la carrera de Michiel Kramer: el delantero de 37 años anunció que se retirará al concluir la temporada para convertirse en asistente técnico del club.