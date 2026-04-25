Un extraño cabezazo en la final asiática de la Liga de Campeones no resultó fatal: el Al Ahli retuvo el título con diez jugadores

El sábado, Al Ahli ganó la AFC Champions League, el torneo continental asiático, tras marcar en la prórroga con diez jugadores. El partido terminó 1-0.

En el 68, con 0-0, Tete Yengi y Zakaria Al Hawsawi se enzarzaron; el saudí perdió los estribos.

Tras enfrentarse cara a cara, el más bajo Al Hawsawi le propinó un fuerte cabezazo al australiano, que se llevó las manos a la cara y cayó al suelo.

El árbitro no dudó y le mostró al lateral izquierdo una tarjeta roja directa. Al Hawsawi protestó, pero fue en vano. Su equipo tuvo que aguantar los últimos veinte minutos con un hombre menos. Los aficionados del vigente campeón se llevaban las manos a la cabeza al ver que su equipo se enfrentaba a una difícil tarea.

Yengi, recompensado por su provocación, permaneció en el suelo mientras los hinchas locales le lanzaban vasos y otros objetos; los jugadores de ambos equipos calmaron a la grada y asistieron al centrocampista, que sangraba pero volvió al partido tras unos minutos.

La expulsión no fue decisiva: en la prórroga, Firas Al Buraikan aprovechó un descuido en el área y marcó el 1-0.

Con este triunfo, el Al Ahli revalidó el título y, en la temporada 2024/25, lo volvió a ganar al vencer 2-0 al Kawasaki Frontale japonés.