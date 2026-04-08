Un experto en arbitraje revela una sorpresa sobre el penalti anulado al Al-Ahli ante el Al-Fayha

El partido de este miércoles entre el Al-Ahli de Yeda y el Al-Fayha, correspondiente a la jornada 28 de la Liga Roshen de Profesionales, vivió una de las jugadas arbitrales más polémicas.

El Al-Ahli es tercero, con los mismos puntos que el segundo, Al-Hilal, y a cinco del líder, Al-Nassr.

En el minuto 26, el árbitro señaló penalti por mano de Fashion Sakala, delantero del Al-Fayha, pero luego anuló la decisión tras revisar el vídeo.

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El experto arbitral egipcio Mohamed Kamal «Risha» declaró a Al-Riyadiah: «El Al-Ahli merecía el penalti, y la decisión del árbitro de no pitarlo no fue correcta».

Y añadió: «El balón golpeó claramente en la mano de Sakala; la posición del jugador no era natural, y el árbitro se precipitó al cambiar de decisión».

Finalmente, el Al Ahly marcó el gol de la ventaja por medio de su delantero inglés Ivan Toney en el minuto 36 de la primera parte.



