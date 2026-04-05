Un experto en arbitraje lo revela: al Al-Hilal le anularon un penalti contra el Al-Taawoun

El árbitro Mohamed Foda ha dado una gran sorpresa en relación con la polémica arbitral del partido entre Al-Hilal y Al-Taawoun, disputado ayer sábado en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, tras revelar su opinión definitiva sobre si «El Líder» merecía un penalti durante el encuentro.

Con este resultado, el Al-Hilal perdió dos nuevos puntos en la lucha por el título, ya que elevó su saldo a 65 puntos en el segundo puesto, empatado con el Al-Ahli de Yeda, tercero, y por detrás del Al-Nassr, a cinco puntos de distancia.

Fouda declaró en el programa «Acción con Walid»: «El Al-Hilal mereció un penalti en el minuto 78 de la segunda parte, tras una clara falta sobre el brasileño Marcos Leonardo».

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Y añadió: «El árbitro hizo la vista gorda y no se le llamó desde la sala de vídeo, a pesar de que el defensa del Al-Taawoun derribó a Leonardo, ya que su pierna derecha no estaba en posición natural».

Cabe recordar que el partido entre Al-Hilal y Al-Taawoun fue escenario de numerosas jugadas polémicas en materia arbitral, en medio de la feroz lucha por el título de liga.