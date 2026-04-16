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Ondrej LingrUS Open Cup
Wessel Antes

Traducido por

Un exjugador del Feyenoord marca un magnífico gol de chilena y celebra como Cristiano Ronaldo

Feyenoord
Czechia
Houston Dynamo FC vs El Paso Locomotive FC
Houston Dynamo FC
El Paso Locomotive FC
US Open Cup Fase Final
O. Lingr

Ondrej Lingr se sintió como Cristiano Ronaldo la noche del miércoles. El excentrocampista del Feyenoord marcó un gran gol de chilena en el Houston Dynamo-El Paso (4-1) y celebró con el gesto «Siu» de la estrella portuguesa.

El checo de 27 años, actualmente en el Houston Dynamo, ha perdido la titularidad en la MLS esta temporada, pero en los octavos de final de la US Open Cup recordó su talento.

A los dos minutos marcó con una magnífica chilena y corrió al banderín para celebrar al estilo de Ronaldo. El Houston Dynamo ganó 4-1.

Entre 2023 y 2024 jugó 28 partidos con el Feyenoord, marcó cuatro goles y dio una asistencia.

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