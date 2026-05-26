Según medios ingleses, el Liverpool ve a Yankuba Minteh como posible sustituto de Mohamed Salah. El ex del Feyenoord es una opción más barata por si no llega Yan Diomande, del RB Leipzig.
Minteh, de solo 21 años, jugó cedido en el Feyenoord hace dos temporadas, cuando aún pertenecía al Newcastle United.
Tras una gran temporada en De Kuip, el Brighton & Hove Albion pagó 35 millones de euros al Newcastle para ficharlo.
En dos temporadas con los ‘Seagulls’ ha disputado 73 partidos, marcado diez goles y dado nueve asistencias, además de ganarse el afecto de la grada con su enorme entrega.
Ahora se le menciona como posible sucesor de Salah, y se valora que el técnico Arne Slot ya lo conozca. A Minteh le atrae la idea de jugar en Anfield.
Por ahora, Diomande es la opción principal, pero Minteh podría ser una alternativa si el marfileño resulta demasiado caro.
Su cláusula de rescisión asciende a 40 millones de euros, según Transfermarkt.