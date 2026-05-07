Chuba Akpom no guarda rencor por su salida del Ajax. El inglés de 30 años entiende que Alex Kroes lo empujara hacia la puerta.

El verano pasado, tras clasificar para la Champions con Farioli, Kroes debió recortar gastos. Varios fichajes de Mislintat, con altos salarios, sobraban.

Kroes, sin rodeos, desterró a varios de esos fichajes al llamado «Vestuario 2», un «destierro humillante», según Mike Verweij en De Telegraaf.

«Entendía la situación del Ajax», afirma en una entrevista con el periódico. «Sabía que algunos debían marcharse y que, en algunos casos, había que forzar la salida».

«El Ajax tenía que recuperar su equilibrio financiero y mi salario era muy alto. No podía hacer nada, pues fue mi agente quien lo negoció. Por eso, la forma en que me trataron no fue correcta».

«Leí en redes que ya no era bienvenido en el primer equipo. Le dije a Alex que había formas mejores de decírmelo: una charla, una llamada o un mensaje. Sobre todo tras mi aportación. Pero no hay rencor», afirma.

El inglés no tiene palabras negativas para el Ajax: «Tengo gran respeto por el club. En Ámsterdam la gente me trata con cariño, y eso hace que nunca pueda hablar mal del Ajax».