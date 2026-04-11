Perr Schuurs, defensa de 26 años, valora su próximo reto en el fútbol profesional tras rescindir su contrato con el Torino.

En febrero, el Torino anunció la rescisión de su contrato por mutuo acuerdo. El central limburgués, perseguido por la mala suerte en los últimos años, completa su rehabilitación en los Países Bajos.

Su último partido fue el 21 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado ante el Inter. Sufrió contratiempos, volvió a operarse, y su rodilla aún no está lista.

A pesar del interés de varios equipos de la mitad de la tabla italiana y de clubes neerlandeses como Ajax, Fortuna Sittard y FC Twente, Schuurs cree que aún es pronto para buscar nuevo destino.

«Solo cuando en el campo sienta que todo va bien, hablaré con los clubes y tomaré decisiones», afirma.

No descarta regresar al Ajax: «Si no se clasifica para la Champions, buscará jugadores sin contrato. Tengo solo 26 años y mi valor de mercado bajó de 30 millones a cero».

«Los clubes pueden arriesgarse, no tienen que asumir ningún riesgo financiero por mí», afirma Schuurs.

El defensa, de gran fortaleza física, no busca un contrato lucrativo. «No necesito un contrato de cinco años con un sueldo elevado. Prefiero un club que confíe en mí y me dé una oportunidad. Si primero tengo que demostrar mi valía, lo haré con mucho gusto».