Un entrenador con un talento extraordinario (33) sigue fiel a su club de la Premier League

Fabian Hürzeler renueva con el Brighton & Hove Albion hasta 2029. El técnico de los Seagulls, de 33 años, prolonga su contrato dos temporadas más.

Nacido en Houston, Texas, Hürzeler jugó en las categorías inferiores del Bayern de Múnich, pero no llegó a debutar como profesional.

Se centró pronto en la preparación y fue jugador-entrenador en el FC Pipinsried. En verano de 2020 fichó por el St. Pauli, donde fue asistente de Timo Schulz.

En 2022 se hizo cargo del St. Pauli y, en su segunda temporada, lo devolvió a la Bundesliga tras trece años.

Ese éxito le llevó al Brighton, que guió al octavo lugar en su primera temporada y mantiene en esa posición actualmente, con opciones de escalar dos puestos y alcanzar la clasificación europea.

«Me encanta trabajar para este club y vivir en esta ciudad, y estoy muy contento de haber firmado un nuevo contrato», declara Hürzeler en la web del Brighton.

«Es un honor tener un compromiso tan duradero con el club, y eso no hace más que reforzar mi ambición de hacer realidad nuestra visión común a largo plazo».

«Desde el principio, nos hemos centrado en crear nuestra propia identidad, desarrollar el equipo, desafiar el orden establecido y superar nuestros límites cada día».

«Estoy orgulloso de lo logrado y con ganas de ver el futuro», dijo Hürzeler. El Brighton aún jugará contra el Wolverhampton Wanderers (en casa), el Leeds United (fuera) y el Manchester United (en casa).