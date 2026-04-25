Un duro golpe para Brasil: el valioso jugador titular no irá al Mundial

Golpe para Brasil: el valioso titular se perderá el Mundial





Éder Militão, defensa del Real Madrid, podría perderse el Mundial tras lesionarse ante el Deportivo Alavés. Se espera que pase por quirófano y esté de baja varios meses.

Se lesionó ante el Deportivo Alavés y tuvo que salir antes del descanso por molestias en el isquiotibial. En un principio se pensó que podría llegar al Mundial, pero ahora esa opción se descarta.

Sin embargo, esa opción se esfumó: la cirugía es inevitable y se debe a la reapertura de la cicatriz de una lesión en diciembre.

El central, de 28 años, ya se perdió el arranque de la campaña por una rotura fibrilar y solo ha jugado 21 partidos esta temporada.

Militão se formó en el São Paulo FC, pasó por el FC Porto y en 2019 fichó por el Real Madrid. Con la selección brasileña ha jugado 38 partidos y marcado dos goles.



