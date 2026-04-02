En medio de la tensión que se cierne sobre el continente africano, ha surgido una decisión que vuelve a situar a la selección de Senegal en la pugna por los títulos futbolísticos más prestigiosos.

Una decisión tomada meses después del pitido final de la final de la Copa Africana de Naciones, que fue testigo de momentos dramáticos y en la que los Leones de la Teranga se impusieron a la selección marroquí, anfitriona del torneo.

El presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha cumplido su promesa y ha decidido repartir cuantiosas primas económicas entre los jugadores de los «Leones», según informa el diario local «wiwsport».

Esta medida se produce en el contexto de una compleja crisis que ha sacudido los cimientos del fútbol africano, cuya chispa se encendió durante la final del torneo, disputada en Rabat entre Senegal y Marruecos.

El partido fue testigo de acontecimientos dramáticos en los últimos minutos, entre los que se incluyen fuertes protestas, una interrupción temporal del juego y decisiones arbitrales controvertidas que dieron lugar a apelaciones oficiales por parte de Marruecos.

Con el paso de los días, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) emitió sanciones disciplinarias que reabrieron el caso del título, lo que desató una ola de controversia jurídica y mediática entre ambas partes, cuyas repercusiones se extendieron a los pasillos de las federaciones y los gobiernos, llegando incluso a presentar recursos ante organismos internacionales.

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El periódico precisó que se han transferido las primas económicas, que ascienden a 75 millones de francos africanos (unos 134 000 dólares estadounidenses) por jugador de la selección senegalesa, en reconocimiento a su logro en la Copa Africana de Naciones 2025.

Señaló que el presidente Faye había cumplido la promesa que hizo durante la ceremonia oficial en el palacio presidencial, donde el compromiso incluía también la concesión a cada jugador de un terreno de 1500 metros cuadrados en la zona costera de «Petit-Cote».

Confirmó que las transferencias se realizaron pocos días antes del partido amistoso que disputó la selección senegalesa contra Perú en el Estadio de Francia, es decir, aproximadamente dos meses después de la final de la Copa Africana de Naciones.

Cabe señalar que la crisis no se limitó al ámbito deportivo, sino que se convirtió en una polémica continental más amplia, que incluyó acusaciones mutuas e injerencias políticas por parte de algunos países africanos, lo que refleja la intensidad de la rivalidad y las sensibilidades que rodean al título de la «Copa de Naciones», que a menudo va más allá del mero resultado de un partido.