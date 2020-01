Un competidor menos para el Real Madrid: el Inter niega conversaciones por Eriksen

El club italiano, relacionado con el internacional danés, desmiente que haya iniciado contactos por el jugador del Tottenham, futurible blanco.

El Inter de se ha convertido en un competidor menos para el en la carrera por el fichaje de Christian Eriksen, del . El centrocampista de los Spurs, futurible blanco, ha sido fuertemente vinculado con un posible traspaso al conjunto de la , pero Giuseppe Marotta, CEO del Inter, reveló este martes que no ha habido contactos para su contratación.

ADEMÁS: EL BARCELONA BUSCA TALENTO EN BRASIL

El contrato de Eriksen en Londres expirará al final de la actual temporada, y en Italia se ha informado que el Inter está dispuesto a desembolsar 20 millones de euros para firmarlo en la presente ventana de invierno. Al mismo tiempo, también se ponía en la órbita de los Nerazzurri a Arturo Vidal, mediocampista chileno del , con Marotta confirmando que están buscando un centrocampista y un extremo para que lleguen en enero.

"El Inter a menudo es vinculado con jugadores de gran calidad, y eso es halagador, pero no hemos tenido ningún contacto con el Tottenham por Eriksen", dijo Marotta a Sky Sport Italia. "Eriksen es un jugador talentoso, no necesito decírtelo, y será agente libre en junio. Creo que muchos clubes están interesados, es un jugador interesante, pero no estamos en negociaciones con su club o con su agente", agregó.

El artículo sigue a continuación

Cuando se le preguntó acerca de Vidal, Marotta aseveró: "Estamos teniendo varios contactos con agentes y clubes para aumentar el nivel de calidad de un equipo que ya está haciendo cosas extraordinarias. Todavía no hemos llegado a una conclusión, ya que queremos tomarlo con calma y tomar las decisiones correctas, aunque eso no signifique ningún tipo de fichaje".

"Prefiero no dar nombres, pero estamos muy activos en el mercado de transferencias. Los fichajes también dependerán de quiénes vayan a salir. En este momento, estamos buscando un centrocampista y un extremo. Si los jugadores piden irse, trataremos de hacerlos felices, pero hasta ahora no hemos recibido tanta presión de nuestros jugadores", añadió el directivo del Inter.

El Inter obtuvo su primera victoria del año en la Serie A este lunes en casa del (1-3), venciendo en el San Paolo 23 años después de la última vez por la liga italiana. Su próximo partido será el sábado, cuando reciban al en San Siro.