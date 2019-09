Un club inglés, dispuesto a denunciar al Barcelona ante la FIFA

Acusan al Barça de anunciar el fichaje sin tener ni la autorización de su club, ni de la FA

Según informa un diario inglés, el 'Daily Express’, el West Bromwich presentará una denuncia ante la FIFA por presuntas irregularidades de la entidad azulgrana a la hora de abordar el fichaje de Louie Barry. Se trata de un chico de 16 años. Según el tabloide británico, el Barça tiene pendiente pagar una suma de 235.000 libras por el futbolista, lo que está estipulado por la propia FIFA en cuanto a la materia de regulación de fichajes de jugadores menores de 16 años.

¿Cual es la queja inglesa entonces? Pues que, al parecer, el FC no ha hecho efectivo el pago de la suma de dinero y no han contestado a las peticiones del West Bromwich. Es más, el WBA anuncia que está dispuesto a presentar la queja pertinente al máximo órgano mundial del fútbol para reclamar la deuda. Según ellos, consideran que técnicamente el futbolista no es jugador del Barça hasta que el club pague ee dinero estipulado por contrato.

Y no sólo eso, ya que en el Weat Bromwich también están convencidos de que el club azulgrana hizo el anuncio del fichaje de Barry sin tener la aprobación ni del , ni tampoco de la Federación Inglesa (FA). Habrá que estar atentos para ver cómo evoluciona todo este asunto, aunque en el Barcelona se confía en que todo se solucione satisfactoriamente y no haya ningún tipo de problema a respecto.