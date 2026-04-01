El Chelsea ha registrado en la temporada 2024/25 las mayores pérdidas de su historia en la Premier League, según ha anunciado el club este miércoles a través de sus canales oficiales. El equipo londinense ha registrado unas pérdidas de nada menos que 262 millones de libras. Al cambio, eso supone algo más de 300 millones de euros.

Con ello se bate con creces el récord anterior. En 2011, el Manchester City registró unas pérdidas de 197,5 millones de libras, lo que equivale a 226 millones de euros. Las pérdidas del Chelsea superan, por tanto, en unos 75 millones de euros a las del Manchester City.

Esta gigantesca pérdida financiera se produce a pesar de haber registrado la segunda mayor facturación de la historia del club. Los Blues generaron 490,9 millones de libras (563 millones de euros) en ingresos.

Desde la adquisición de BlueCo, el Chelsea ha gastado más de mil millones de euros en el mercado de fichajes. Los traspasos de Enzo Fernández y Moisés Caicedo le costaron al club 121 y 116 millones de euros, respectivamente.

También se pagaron 150 millones de euros por las incorporaciones de Wesley Fofana (80 millones) y Mykhaylo Mudryk (70 millones). Además, el Chelsea ofreció contratos de larga duración a jóvenes talentos, que llegaron a cambio de decenas de millones.

En el ejercicio 2024/25 también se impuso una multa de la UEFA de 31 millones de euros por incumplir la normativa financiera. Además, el Chelsea debe temer perder los millones de la Liga de Campeones la próxima temporada.

El equipo, actualmente dirigido por el entrenador Liam Rosenior, ocupa el sexto puesto de la Premier League. Esa clasificación final no le daría derecho a participar en la competición de miles de millones al final del año.